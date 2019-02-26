Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. Sisi
ve AB
'ye "idam" tepkisi Giresun
- Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Mısır
'da darbecilerin 9 genci idam etmesini ve Avrupa
ülkelerinin buna sessiz kalmasını sert sözlerle eleştirdi.
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DHKP/C'nin Türkiye
sorumlusu yakalandı İstanbul
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, "İstanbul'da DHKP/C Türkiye sorumlusu dahil, biri yeşil listeden, ikisi gri listeden, 7 terörist sığınakta ele geçirildi" dedi.
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"Yeni bir rejim bunalımı yeşermemesi için…" Ankara
- MHP
lideri Devlet Bahçeli
, "Yeniden sistem tartışmalarının sökün etmemesi için 31 Mart'ta Cumhur İttifakı başarıya ulaşmalıdır. Yeni bir rejim bunalımı, yeni bir toplumsal ve siyasal buhranın yeşermemesi için 31 Mart'tan Cumhur İttifakı zaferle çıkmalıdır" dedi.
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32 ilde FETÖ operasyonu: 50 gözaltı kararı Konya
- FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15'i muvazzaf 50 asker hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
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Tanzim satışlarında yeni dönem
Ankara - Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında İstanbul ve Ankara'nın belirli bölgelerine kurulan tanzim çadırlarında yeni dönem başladı. Daha önce sadece sebze satışı yapılan çadırlarda bugün; elma ve nohut da tezgahlardaki yerini aldı.
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Şoför ve muavini rehin alan şahsa operasyon Balıkesir
- Ortağını vuran, ardından bindiği otobüste muavin ve otobüs şoförünü rehin alan şahıs, operasyonla etkisiz hale getirildi.
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Dolap kapaklarında ele geçirildi Van
- Van'ın Başkale
ilçesinde dolap kapakları arasına gizlenmiş 9 kilo 226 gram eroin ele geçirildi.
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Fırtınada balıklar karaya vurdu Malta
- Malta'da şiddetli rüzgar dev dalgalar oluşturdu. Dalgaların etkisiyle balıklar karaya vurdu.
(İHA)