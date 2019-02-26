Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

27 dakika önce

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Sisi ve AB'ye "idam" tepkisi

Giresun - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da darbecilerin 9 genci idam etmesini ve Avrupa ülkelerinin buna sessiz kalmasını sert sözlerle eleştirdi.



DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu yakalandı

İstanbul - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'da DHKP/C Türkiye sorumlusu dahil, biri yeşil listeden, ikisi gri listeden, 7 terörist sığınakta ele geçirildi" dedi.



"Yeni bir rejim bunalımı yeşermemesi için…"

Ankara - MHP lideri Devlet Bahçeli, "Yeniden sistem tartışmalarının sökün etmemesi için 31 Mart'ta Cumhur İttifakı başarıya ulaşmalıdır. Yeni bir rejim bunalımı, yeni bir toplumsal ve siyasal buhranın yeşermemesi için 31 Mart'tan Cumhur İttifakı zaferle çıkmalıdır" dedi.

...

32 ilde FETÖ operasyonu: 50 gözaltı kararı

Konya - FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15'i muvazzaf 50 asker hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.



Tanzim satışlarında yeni dönem

Ankara - Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında İstanbul ve Ankara'nın belirli bölgelerine kurulan tanzim çadırlarında yeni dönem başladı. Daha önce sadece sebze satışı yapılan çadırlarda bugün; elma ve nohut da tezgahlardaki yerini aldı.

...

Şoför ve muavini rehin alan şahsa operasyon

Balıkesir - Ortağını vuran, ardından bindiği otobüste muavin ve otobüs şoförünü rehin alan şahıs, operasyonla etkisiz hale getirildi.



Dolap kapaklarında ele geçirildi

Van - Van'ın Başkale ilçesinde dolap kapakları arasına gizlenmiş 9 kilo 226 gram eroin ele geçirildi.



Fırtınada balıklar karaya vurdu

Malta - Malta'da şiddetli rüzgar dev dalgalar oluşturdu. Dalgaların etkisiyle balıklar karaya vurdu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:46 Kaynak: İHA

Ankara, İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sığınakta Yakalan Üst Düzey DHKP/C'lilerin, Delikten Çıkarıldığı Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı İstanbul Havalimanı'nın Otoparkları, 7 Nisan'a Kadar Ücretsiz Olacak

Ajda Pekkan, Katıldığı Programda Erkekleri Nasıl Etkilediğini Açıkladı Son Dakika! Trump'ın Damadı Erdoğan'la Görüşmek İçin Ankara'ya Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 18:13:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün Özeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]