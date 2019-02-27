Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

23 dakika önce

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Pakistan- Hindistan gerilimini değerlendirdi

Ankara - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan ve Hindistan'a gerginliği azaltma çağrısı yaptı.



4 denizde 100'den fazla gemi katılıyor

Gaziantep - Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Marmara, Akdeniz ve Karadeniz ve Ege Denizi'nde eş zamanlı olarak, 100'ün üzerinde savaş gemisinin katılımıyla düzenlenen 'Mavi Vatan-2019 Tatbikatı' başladı.



Yurttan kış manzaraları

Hakkari - Doğu ve Güneydoğu illerinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.



Mısır'da tren istasyonunda yangın: En az 20 ölü

Kahire - Mısır'ın başkenti Kahire'de bir tren istasyonunda çıkan yangında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.



Öfkeli komşu ortalığı birbirine kattı

İstanbul - Maltepe'de komşularıyla sorun yaşayan kadın ortalığı birbirine kattı. Aracıyla önce park halindeki araçlara çarpan kadın ardından da bir aracını komşusunun üzerine sürdü. O anlar cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi.



Polis merkezinin penceresinden atlayıp kaçtı

Wisconsin - ABD'nin Wisconsin eyaletinde gözaltına alınan genç, getirildiği polis merkezinden böyle kaçtı.



Feci kaza: Sürücü havada taklalar attı

Santo Domingo - Dominik'te otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır şekilde yaralandı. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

G.Saray öldü öldü dirildi

Hatay - Galatasaray, çeyrek final ilk maçında İstanbul'da 2-0 yendiği Hatayspor'a rövanşta şok bir skorla 4-2 yenildi. Son dakikalarında ecel terleri döktüğü maçta sarı kırmızılı ekip, rakip sahada attığı fazla gol avantajıyla yarı finale yükselen taraf oldu

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:11 Kaynak: İHA

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