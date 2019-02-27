Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Pakistan- Hindistan
gerilimini değerlendirdi Ankara
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Pakistan ve Hindistan'a gerginliği azaltma çağrısı yaptı.
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4 denizde 100'den fazla gemi katılıyor Gaziantep
- Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Marmara
, Akdeniz
ve Karadeniz
ve Ege Denizi
'nde eş zamanlı olarak, 100'ün üzerinde savaş gemisinin katılımıyla düzenlenen 'Mavi Vatan-2019 Tatbikatı' başladı.
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Yurttan kış manzaraları Hakkari
- Doğu ve Güneydoğu illerinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.
… Mısır
'da tren istasyonunda yangın: En az 20 ölü Kahire
- Mısır'ın başkenti Kahire'de bir tren istasyonunda çıkan yangında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
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Öfkeli komşu ortalığı birbirine kattı İstanbul
- Maltepe
'de komşularıyla sorun yaşayan kadın ortalığı birbirine kattı. Aracıyla önce park halindeki araçlara çarpan kadın ardından da bir aracını komşusunun üzerine sürdü. O anlar cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi.
… Polis
merkezinin penceresinden atlayıp kaçtı
Wisconsin - ABD
'nin Wisconsin eyaletinde gözaltına alınan genç, getirildiği polis merkezinden böyle kaçtı.
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Feci kaza: Sürücü havada taklalar attı
Santo Domingo - Dominik
'te otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır şekilde yaralandı. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. G.Saray
öldü öldü dirildi Hatay
- Galatasaray
, çeyrek final ilk maçında İstanbul'da 2-0 yendiği Hatayspor
'a rövanşta şok bir skorla 4-2 yenildi. Son dakikalarında ecel terleri döktüğü maçta sarı kırmızılı ekip, rakip sahada attığı fazla gol avantajıyla yarı finale yükselen taraf oldu
(İHA)