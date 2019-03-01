Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.



"Sömürücülere bu ülkede hayat hakkı tanımayacağız"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fiyatlar tanzim satışlarla yüzde 50 düştü, daha da düşüyor. Bay Kemal rahatsız olsan da, olmasan da biz sömürücülere bu ülkede hayat hakkı tanımayacağız" dedi.



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Trafikteki araç sayısı 23 milyona dayandı



Trafiğe kayıtlı araç sayısı ocak ayı sonu itibarıyla 22 milyon 922 bin 164 oldu.



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SOLOTÜRK'ten 'fetih' provası



Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Antalya semalarında prova uçuşu yaptı.



(İHA)

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