Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Sömürücülere bu ülkede hayat hakkı tanımayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fiyatlar tanzim satışlarla yüzde 50 düştü, daha da düşüyor. Bay Kemal rahatsız olsan da, olmasan da biz sömürücülere bu ülkede hayat hakkı tanımayacağız" dedi.

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Trafikteki araç sayısı 23 milyona dayandı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı ocak ayı sonu itibarıyla 22 milyon 922 bin 164 oldu.

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SOLOTÜRK'ten 'fetih' provası

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Antalya semalarında prova uçuşu yaptı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:56 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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