Günün Özeti
1 saat önce
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
"Sömürücülere bu ülkede hayat hakkı tanımayacağız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fiyatlar tanzim satışlarla yüzde 50 düştü, daha da düşüyor. Bay Kemal rahatsız olsan da, olmasan da biz sömürücülere bu ülkede hayat hakkı tanımayacağız" dedi.
...
Trafikteki araç sayısı 23 milyona dayandı
Trafiğe kayıtlı araç sayısı ocak ayı sonu itibarıyla 22 milyon 922 bin 164 oldu.
...
SOLOTÜRK'ten 'fetih' provası
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Antalya semalarında prova uçuşu yaptı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:56 Kaynak: İHA
Erdoğan, Miting Sonrası Yanına Gelen Küçük Çocuğa Kendi Tespihini Hediye Etti
İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Güvenlik Toplantısındayken Yaşadığı Olayı Anlattı
Erdoğan'ın Küçük Muhammed'e Hediye Ettiği Tespihi Satın Almak İstiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenol Güneş'i Tebrik Ederek Başarı Diledi