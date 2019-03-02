Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledi.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledi.

"Enflasyon tekrar 6-7'lere düşecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyon tekrar 6-7'lere kadar düşecek. Çünkü bize böyle 19-20 buralarda enflasyon yakışmaz. Bunu da aşacağız. Enflasyonun hararetini inşallah daha da düşüreceğiz" dedi.

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81 ilde eş zamanlı "Aranan Şahıslar Operasyonu"

Emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince ülke genelinde eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslar Operasyonları" yapıldı.

1 Mart Cuma günü yapılan operasyonlarda görev alan 7 bin 327 ekip, 30 bin 53 personel, 6 bin 688 ikamette arama yaptı.

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Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü taraftarını taşıyan otobüs Afyonkarahisar'da kaza yaptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi kişi yaralandı.

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AK Partili adaya silahla saldırı

İzmir'in Menderes ilçesinde, AK Parti Menderes Belediye Meclis Üyesi Adayı Süleyman Sarıkaya kendisine pusu kuran bir kişinin tüfekli saldırısına uğradı. Sarıkaya, saldırıda iki ayağından vuruldu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:06 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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