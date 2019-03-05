Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



İstanbullularla bir araya geldi



İstanbul - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'daydı.



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Kılıçdaroğlu'nun sözlerine belgeli cevap



Ankara - Trump'ın terör örgütü PKK/YPG'yi kast ederek söylediği, "Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz' sözlerine Devlet Bahçeli'nin tepki vermediğini iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu'na MHP liderinden belgeli tepki geldi.



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8 bin bekçi alınacak



Ankara - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 81 il valiliğinde istihdam edilmek üzere, 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını duyurdu.



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11 ilde sahte altın operasyonu: 125 gözaltı kararı



İstanbul - 11 ilde sahte altın operasyonu düzenleniyor. 125 kişi hakkında gözaltı kararı var.



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Okul servisiyle makas atan trafik magandası kamerada



İstanbul - Şile'de okul servisiyle ilerleyen sürücü, trafik güvenliğini hiçe saydı.Art arda makaslar atan şahıs, faciaya da davetiye çıkardı.



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Selde bilanço ağırlaşıyor: 32 ölü



Kandahar - Afganistan'da meydana gelen selde ölü sayısı 32'ye yükseldi.



(İHA)

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