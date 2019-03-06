Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Erdoğan'dan çiftçilere müjde



Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, mart ayı içinde çiftçilere toplam 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapılacağı müjdesini verdi.



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"Bay Kemal YPG'yi 'kanarya sevenler derneği' gibi mi görüyor"



Malatya - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü YPG'nin Türkiye için tehdit oluşturmadığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.



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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı



Ankara - Merkez Bankası faiz kararlarını açıkladı. Yılın ikinci Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, beklendiği gibi politika faizi yüzde 24'te sabit tutuldu.



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Doğu Anadolu buz kesti: Kars eksi 20'yi gördü



Kars - Doğu Anadolu buz kesti. Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü bölgede gece en düşük hava sıcaklığı eksi 20 dereceyle Kars'ta ölçüldü.



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Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu



Ankara - Ankara genelinde hava destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.



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Yolcu otobüsü tıra çarptı: 20 yaralı



Manisa - Manisa'nın Kula ilçesinde bir yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden tıra çarptı. Kazada 2'si ağır 20 kişi yaralandı.



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Magandalıkta çığır açan motosikletli kamerada



İstanbul - Maltepe sahil yolunda bir motosikletli, seyir halindeyken yanına gelen motosikletli arkadaşının çantasından aldığı bidondaki benzini hortumla deposuna doldurdu. Magandalıkta adeta çığır açan motosikletli, o anları bir de marifetmiş gibi sosyal medyada yayınladı.



(İHA)

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