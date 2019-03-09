Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

54 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Erdoğan'dan Akşener'e sert tepki

Elazığ'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sen Erdoğan'ın ağzından kalkıp da halkına terörist ifadesini kullandığını asla ispat edemezsin, edemeyeceğin içinde bunun bedelini ödeyeceksin" dedi.

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Kadın 50 kitabı böyle çaldı

İstanbul Esenyurt'ta bir kitabevinden yaklaşık 50 kitap çalan kadın hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

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Atatürk Havalimanı'nda "yılan derisi" operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanında gerçekleştirilen operasyonda 23 adet nadir bulunan yılan derisi ele geçirildi.

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Araçlar birbirine böyle girdi

Konya'da önündeki aracı sollamaya çıkan otomobil ile kontrolsüz caddeye çıkan hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:11 Kaynak: İHA

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