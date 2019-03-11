Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'dan birlik ve beraberlik vurgusu Şırnak
'ta halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır. Bu ülke, bu bayrak, bu ezan, bu devlet hepimizindir" dedi.
... Ömer Çelik
'ten CHP
'ye "Mansur Yavaş
" sorusu AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin Ankara
Büyükşehir Adayı Mansur Yavaş ile ilgili çıkan "sahte senet" iddialarına ilişkin, "Bu şahıs, Ankara'ya belediye başkanı olarak önerdiğiniz bu şahıs, sahte senetle icra takibi yapmış mıdır, yapmamış mıdır?" dedi.
... THY
6 Nisan'da taşınıyor
Nisan ayında açılacağı söylenen İstanbul
Yeni havalimanı'na Türk Hava Yolları
(THY), 6 Nisan'da taşınıyor. THY, taşınma ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. THY, Atatürk Havalimanı
'ndan İstanbul Havalimanı'na 6 Nisan tarihinde büyük taşınmanın gerçekleşeceğini duyurdu.
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Akaryakıt istasyonunda dehşet anları kamerada Zeytinburnu
sahil yolunda alkollü ve ehliyetsiz hafif ticari aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Aracın devirdiği pompa alev alev yanmaya başlayınca ortalık bir anda karıştı. Büyük paniğin yaşandığı olayda alevler tüplerle söndürülürken, vatandaşlar da koşarak kaçmaya çalıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
.... Türkiye
ekonomisi 2018 yılında yüzde 2,6 büyüdü
Türkiye ekonomisi 2018 yılında yüzde 2,6 büyüdü, yılın son çeyreğinde yüzde 3 daraldı.
... Beşiktaş
'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Beşiktaş'ta seyir halinde olan bir otomobilin yol kenarında bulunan yayalara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü Beşiktaş istikametinde yoğun araç trafiği oluştu.
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Kucağındaki çocukla metrelerce ileriye fırladı Van
, Bitlis
ve Muş
'ta meydana gelen 4 trafik kazası kameralara yansıdı. Muş'taki kazada otomobilin çarptığı bir kadın, kucağındaki çocuğuyla metrelerce ileriye fırladı.
(İHA)