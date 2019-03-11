Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan birlik ve beraberlik vurgusu

Şırnak'ta halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır. Bu ülke, bu bayrak, bu ezan, bu devlet hepimizindir" dedi.

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Ömer Çelik'ten CHP'ye "Mansur Yavaş" sorusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin Ankara Büyükşehir Adayı Mansur Yavaş ile ilgili çıkan "sahte senet" iddialarına ilişkin, "Bu şahıs, Ankara'ya belediye başkanı olarak önerdiğiniz bu şahıs, sahte senetle icra takibi yapmış mıdır, yapmamış mıdır?" dedi.

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THY 6 Nisan'da taşınıyor

Nisan ayında açılacağı söylenen İstanbul Yeni havalimanı'na Türk Hava Yolları (THY), 6 Nisan'da taşınıyor. THY, taşınma ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. THY, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 6 Nisan tarihinde büyük taşınmanın gerçekleşeceğini duyurdu.

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Akaryakıt istasyonunda dehşet anları kamerada

Zeytinburnu sahil yolunda alkollü ve ehliyetsiz hafif ticari aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Aracın devirdiği pompa alev alev yanmaya başlayınca ortalık bir anda karıştı. Büyük paniğin yaşandığı olayda alevler tüplerle söndürülürken, vatandaşlar da koşarak kaçmaya çalıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Türkiye ekonomisi 2018 yılında yüzde 2,6 büyüdü

Türkiye ekonomisi 2018 yılında yüzde 2,6 büyüdü, yılın son çeyreğinde yüzde 3 daraldı.

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Beşiktaş'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Beşiktaş'ta seyir halinde olan bir otomobilin yol kenarında bulunan yayalara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Beşiktaş istikametinde yoğun araç trafiği oluştu.

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Kucağındaki çocukla metrelerce ileriye fırladı

Van, Bitlis ve Muş'ta meydana gelen 4 trafik kazası kameralara yansıdı. Muş'taki kazada otomobilin çarptığı bir kadın, kucağındaki çocuğuyla metrelerce ileriye fırladı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:06 Kaynak: İHA

Şırnak, Beşiktaş, Türk Hava Yolları, Güncel
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