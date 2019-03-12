Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için hazırladık.

Günün önemli gelişmelerini sizler için hazırladık.



Gebze - Halkalı Banliyö Tren Hatları açıldı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gebze-Halkalı banliyö tren hattı eskiden 185 dakikada kat edilen bir mesafe iken şimdi 115 dakikaya inerek İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak" dedi.



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"Ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız"



Yozgat'ta partililere seslenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milletinin önünde iki seçenek var. ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız" dedi.



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Özel üniversitede yangın Trabzon'da özel bir üniversitede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ölü ya da yaralanın olmadığı yangında binada hasar oluştu.



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Son bir ayda 54 terörist etkisiz hale getirildi



Milli Savunma Bakanlığı, son bir ay içerisinde PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda biri gri listede olmak üzere toplam 54 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



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Otobüs araca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı



Ankara'da EGO otobüsünün hafif ticari araca çarpması sonucu hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan durumları ağır olan 2 kişi yaşamını yitirdi.



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Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 58 gözaltı kararı



Adana merkezli 8 ilde terör örgütü FETÖ'yle ilişkisi olduğu iddiasıyla meslekten atılan 58 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.



(İHA)

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