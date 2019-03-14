Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.



Erdoğan'dan ek gösterge açıklaması



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Polislerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan birisi budur" dedi.



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Sahte altın şebekesine 11 ilde operasyon



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasaya 1.5 milyon liralık sahte ve ayarı düşürülmüş altın süren şebeke çökertildi. Operasyon anı güvenlik kameralarına yansıdı.



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Yakıt treni raydan çıktı



Ankara'nın Sincan ilçesinde Kocaeli'nden gelen ve Kırıkkale'ye gitmekte olan yakıt treni raydan çıktı. Çağlayan alt geçidinde meydana gelen olayda, yakıt treninin 4 vagonu raydan çıkarak yan yattı



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Üvey anne şiddeti kamerada



Adana'da bir kadının üvey oğlunun boğazını sıkıp, kulağını çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler üzerine çocuk devlet korumasına alındı. Üvey anne tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



(İHA)

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