Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

37 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Erdoğan'dan ek gösterge açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Polislerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan birisi budur" dedi.

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Sahte altın şebekesine 11 ilde operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasaya 1.5 milyon liralık sahte ve ayarı düşürülmüş altın süren şebeke çökertildi. Operasyon anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Yakıt treni raydan çıktı

Ankara'nın Sincan ilçesinde Kocaeli'nden gelen ve Kırıkkale'ye gitmekte olan yakıt treni raydan çıktı. Çağlayan alt geçidinde meydana gelen olayda, yakıt treninin 4 vagonu raydan çıkarak yan yattı

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Üvey anne şiddeti kamerada

Adana'da bir kadının üvey oğlunun boğazını sıkıp, kulağını çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler üzerine çocuk devlet korumasına alındı. Üvey anne tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:41 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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