Günün Özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Senin o senatörden ne farkın var



Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından söylediği 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' ifadelerini eleştirdi. Erdoğan, "Yahu senin Avustralyalı senatörden ne farkın var" diye sordu.



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6 terörist etkisiz hale getirildi



Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'taki operasyonlar esnasında 16 Mart'ta çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu, sekiz askerin ise yaralandığını açıkladı. Bakanlık, söz konusu operasyon esnasında birisi kadın 6 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



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İzmir'de bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı



İzmir'de, metro yer altı parkında yaşanan göçük sebebiyle toprak altında kalan 2. işçinin de cansız bedenine ulaşıldı.



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12 Dev Adam'ın FIBA Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu



Çin'de organize edilecek olan 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya ile aynı grupta yer aldı. 12 Dev Adam müsabakalarını Şangay şehrinde oynayacak.



(İHA)

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