Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Adaylık icazetini Kandil'den almıştır"

İzmir'de MHP lideri Bahçeli ile Cumhur İttifakı'nın ilk mitingini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan Adayı Tunç Soyer ile ilgili, "Bu aday CHP'nin adayı değildir ha. Bu kişiye tüm CHP karşıydı. Bu kişi Kılıçdaroğlu'nun kendi adayıdır. Adaylık icazetini Kandil'den almıştır" dedi.

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Trafiğe 2 ayda 281 kurban

Emniyet Genel Müdürlüğü, yılın ilk iki ayında meydana gelen 63 bin 320 trafik kazasında 281 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 bin 691 kişinin de yaralandığını açıkladı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:31 Kaynak: İHA

MHP, Cumhuriyet Halk Partisi, Kandil Dağı, Güncel
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