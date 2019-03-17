Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
"Adaylık icazetini Kandil
'den almıştır" İzmir
'de MHP
lideri Bahçeli ile Cumhur İttifakı'nın ilk mitingini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan
, CHP
'nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan Adayı Tunç Soyer
ile ilgili, "Bu aday CHP'nin adayı değildir ha. Bu kişiye tüm CHP karşıydı. Bu kişi Kılıçdaroğlu
'nun kendi adayıdır. Adaylık icazetini Kandil'den almıştır" dedi.
...
Trafiğe 2 ayda 281 kurban Emniyet Genel Müdürlüğü
, yılın ilk iki ayında meydana gelen 63 bin 320 trafik kazasında 281 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 bin 691 kişinin de yaralandığını açıkladı.
(İHA)