Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale'den haykırdı: "Biz buradayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin, "104 yıl aradan sonra Çanakkale'den sesleniyor ve diyoruz ki, mesajınızı aldık. Buradayız. İstanbul'u Konstantinopol yapamayacaksınız" dedi.

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Hollanda'da silahlı saldırı: 3 ölü

Hollanda'nın Utrecht şehrinde bir tramvayda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

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Kumpas davasında 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

"17 Aralık soruşturması"nda kumpas yapılmasına ilişkin davada, 15 sanık, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

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İstanbul Havalimanı için geri sayım başladı

İstanbul Havalimanı 7 Nisan'da tam kapasiteye geçiş yapacak. Tüm fazları tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı, tam kapasiteye geçeceği 7 Nisan'a hazırlanıyor

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Taksim'de hayrete düşüren dilencilik yöntemi

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bir şahsın, turist ve vatandaşlardan para toplamak için yaptığı yöntem herkesi hayrete düşürdü. Ağzına kan torbası koyan ve başındaki simit tepsisiyle dolaşan şahıs, kendini önce yere attı, ardından sahte reçete ile para toplamaya çalıştı.

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Defalarca kez takla attı: Yere böyle çakıldı

Otomobille çarpışan motosikletli defalarca kez takla attı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:11 Kaynak: İHA

Hollanda, Çanakkale, Yeni Zelanda, İstanbul, Güncel
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