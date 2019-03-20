Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.



"Ankara'yı sahte senet imzalayanlara teslim edemeyiz"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkındaki sahte senet iddialarını hatırlatarak, "Ankara'yı rastgele ellere teslim edemeyiz, sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz" dedi.



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Denizli Valisi: Depremde hafif yaralı 3 vatandaşımız var



Denizli Valisi Hasan Karahan, sabah meydana gelen depreme ilişkin, "Şu ana kadar ulaştığımız bir can kaybı yok. Hafif yaralı 3 vatandaşımız var" dedi.



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81 ilde huzur uygulaması: 2 bin 423 kişi yakalandı



Ülke genelinde genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 21 bin 738 noktada 66 bin 503 polisin katılımı ile "Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 2 bin 423 aranan şahıs yakalandı.



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Usta oyuncu Ümit Yesin son yolculuğuna uğurlandı



Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Ümit Yesin, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.



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13 ilde FETÖ operasyonu



Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından kontörlü hatlardan FETÖ'nün mahrem imamları tarafından aranan 22 muvazzaf, 10'u KHK ile askeri okullardan ilişiği kesilen 4'ü emekli ve ihraç olan 36 şüpheliye yönelik Kayseri merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.



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Adana'da HDP'ye PKK operasyonu



Adana polisi bölücü terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı ileri sürülen HDP Adana İl Yönetimine operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında il eş başkanının da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.



(İHA)

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