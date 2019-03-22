Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Erdoğan'dan Trump'ın açıklamasına sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın İsrail işgalindeki Golan Tepeleri açıklamasına ilişkin, "Bölgeyi yeni bir krizin, yeni bir gerilimin eşiğine getirmiştir. Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz" dedi.

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37 ilde FETÖ operasyonu: 126 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Bşsavcılığınca 'hücresel hakim ve savcı çalışma evleri' oluşturdukları tespit edilen 126 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi. 37 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonlarda 60 şüpheli gözaltına alındı.

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Taksiciden aracına binen Senegalli turiste şok sözler

Atatürk Havalimanı'ndan aracına aldığı Senegalli yolcuya küfür ve hakaretler yağdıran taksi sürücüsü, kameraya yansıdı. "Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin buraya" diyerek siyahi turisti aşağılayan taksici, "bu kadarına da pes" dedirtti.

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İzmir Valiliği: Kazada 34 kişi yaralandı

İzmir Valiliği, Down sendromlu çocuklar ve diğer özel öğrencileri taşıyan okul servisinin refüje çarparak devrildiği kazayla ilgili yaralı sayısının 34 olduğunu bildirdi.

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Irak'taki feribot faciasında ölü sayısı 100'e yükseldi

Irak'ın Musul kentinde meydana gelen feribot faciasında ölenlerin sayısının 100'e yükseldiği bildirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:51 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, İsrail, Güncel
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