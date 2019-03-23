Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

26 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Bu seçim, milli irade yüzsüzleri için yolun sonu olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Millet bunlara hak ettikleri cevabı sandıkta defalarca verdi. İnşallah bu seçim, milli irade yüzsüzleri için yolun sonu olacaktır" dedi.

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G.Saray'ın borcu açıklandı

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 755 bin 791 TL olduğu açıklandı.

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Motosikletli ölümden kıl payı kurtuldu

Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri mevkiinde frenleri aniden kilitlenen motosikletli, dengesini kaybedince yere düştü. Yerde birkaç metre sürüklenerek hafif yaralanan genç yaklaşık 2 metre ile bariyerlere çarpmaktan kurtulurken, kaza anı ise kask kamerasına yansıdı.

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Çin'de tur otobüsü yandı: 26 ölü

Çin'de tur otobüsünde çıkan yangında 26 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:01 Kaynak: İHA

Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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