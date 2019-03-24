Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

6 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Erdoğan'dan finans kesimine uyarı: Bedelini ödersiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizde son günlerde yaşanan dalgalanma ile, ilgili finans sektörüne uyarılarda bulunarak, "Kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp 'döviz yükselecek' gibi provokatif eylemlerin içine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Hepinizin kimliğini biliyoruz. Seçim sonrası bunun faturasını size ağır keseceğim" dedi.

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Sandığa bir hafta kaldı: Nasıl oy kullanılacak

31 Mart 2019 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Peki oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?

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Amatör maçta futbolcular hastanelik oldu

Şanlıurfa'da Amatör Küme'de mücadele eden iki takımın şampiyonluk maçında yaşanan kavga kameralara yansıdı. İki futbolcunun hastaneye kaldırıldığı olaylarda 9 futbolcu kırmızı kart görürken, bir yönetici de hakem tarafından dışarı çıkartıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:36 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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