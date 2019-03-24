Günün Özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Erdoğan'dan finans kesimine uyarı: Bedelini ödersiniz



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizde son günlerde yaşanan dalgalanma ile, ilgili finans sektörüne uyarılarda bulunarak, "Kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp 'döviz yükselecek' gibi provokatif eylemlerin içine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Hepinizin kimliğini biliyoruz. Seçim sonrası bunun faturasını size ağır keseceğim" dedi.



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(İHA)

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