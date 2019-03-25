Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.



"HDP, İstiklal Marşımızın, bayrağımızın düşmanıdır"



Ağrı'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP'nin İstiklal Marşının ve bayrağımızın düşmanı olduğunu ifade ederek, "Yol, su medeniyettir. Bundan ne CHP ne HDP anlar. Bunlar sadece çukur açar. Bunların derdi bu ülkede huzuru kaçırmak. Ülkemizi bölmeye çalışanlar bunun bedelini ağır ödeyecek" dedi.



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Merkez Bankasından rezerv açıklaması



Merkez Bankasından yapılan açıklamada, "Ülkemiz ekonomisine ilişkin makro göstergeler koordineli politika adımlarının etkisiyle dengelenme sürecinin devamına işaret etmektedir" ifadelerine yer verildi.



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İran'da sel felaketi: 11 ölü



İran'ın kuzeyinde başlayan sel felaketi güney şehirlerini de vurdu. Şiraz şehrinde 11 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı ve 200 aracın hurdaya çıktığı bildirildi.



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"Hukuki mücadelemizi tüm alanlarda sürdüreceğiz"



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, son genel kuruldaki idari olarak ibrasızlık için hukuki mücadele başlatacaklarını açıkladı. Başkan Cengiz, U14 Takımı'ndaki Beknaz Almazbekov'un haksız kazandığını düşündüğü penaltıyı dışarı atmasıyla ilgili olarak, "Bir anlamda Beknaz'ın bu hareketi ibra edilmedi" dedi.



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Buzlanma kazaya neden oldu: 11 yaralı



Erzincan'da buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 11 kişi yaralandı.



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İşsizlik rakamları açıklandı



Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre 83 bin kişi artarak 3 milyon 537 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti.



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İzmir'de ilginç olay: Girdiği mazgalda sıkışıp kaldı



İzmir'in Konak ilçesinde, sokakta yaşayan adam, girdiği mazgalda sıkışınca itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.



(İHA)

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