Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

4 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün Özeti, System.String[]
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Van'dan ilan ediyorum..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir daha hiçbir güç Türkiye'yi yeniden terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke haline getiremeyecektir. Bir daha hiçbir güç Türkiye'yi, gencecik fidanların her gün toprağa düştüğü, anaların ağladığı, yüreklere ateş üstüne ateş düştüğü bir ülke haline getiremeyecektir" dedi.

...

Mehmet Aydın hakkında rekor hapis istemi

Çiftlikbank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında bir numaralı firari şüpheli Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 4 ayrı suçtan 75 bin 260'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

...

15 kişinin yaralandığı kazada camdan böyle fırladı

Eskişehir'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı. 6 aracın karıştığı trafik kazasında bir sürücü camdan böyle fırladı.

...

Ayvacık'da göçmen teknesi battı: 1'i bebek 4 ölü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında içinde 15 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin batması sonucu 1'i bebek 4 kişi hayatını kaybetti.

...

FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon: 31 gözaltı kararı

İstanbul Başsavcılığınca FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:06 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anket Sonucu Yayınlamayan KONDA'nın Genel Müdürü'nden Çok Konuşulacak Analiz Erdoğan Müjdeyi Verdi: Her Bir Hayvan İçin 100 TL Destek Ödemesi Yapacağız İŞKUR Genel Müdürü, İşsizlikteki Asıl Problemi Açıkladı: Kalifiyeli Eleman Bulunamıyor Hastayı Branda ile Kar Üzerinde 2 Kilometre Çekerek Ambulansa Ulaştırdılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 18:10:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün Özeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]