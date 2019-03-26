Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Van'dan ilan ediyorum..."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir daha hiçbir güç Türkiye'yi yeniden terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke haline getiremeyecektir. Bir daha hiçbir güç Türkiye'yi, gencecik fidanların her gün toprağa düştüğü, anaların ağladığı, yüreklere ateş üstüne ateş düştüğü bir ülke haline getiremeyecektir" dedi.



...



Mehmet Aydın hakkında rekor hapis istemi



Çiftlikbank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında bir numaralı firari şüpheli Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 4 ayrı suçtan 75 bin 260'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.



...



15 kişinin yaralandığı kazada camdan böyle fırladı



Eskişehir'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı. 6 aracın karıştığı trafik kazasında bir sürücü camdan böyle fırladı.



...



Ayvacık'da göçmen teknesi battı: 1'i bebek 4 ölü



Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında içinde 15 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin batması sonucu 1'i bebek 4 kişi hayatını kaybetti.



...



FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon: 31 gözaltı kararı



İstanbul Başsavcılığınca FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Anket Sonucu Yayınlamayan KONDA'nın Genel Müdürü'nden Çok Konuşulacak Analiz

Erdoğan Müjdeyi Verdi: Her Bir Hayvan İçin 100 TL Destek Ödemesi Yapacağız

İŞKUR Genel Müdürü, İşsizlikteki Asıl Problemi Açıkladı: Kalifiyeli Eleman Bulunamıyor

Hastayı Branda ile Kar Üzerinde 2 Kilometre Çekerek Ambulansa Ulaştırdılar