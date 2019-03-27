Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Milli İradenin tecelli ettiği yer sandıktır"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli İradenin tecelli ettiği yer sandıktır. Tüm vatandaşlarımı pazar günü sandığa gitmeye davet ediyorum" dedi.

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MİT ve TSK Cemal Bayık'ın adamını Kandil'de vurdu

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kandil'e düzenlediği hava harekatıyla bölücü terör örgütünün tepe kadrosundaki teröristler etkisiz hale getirildi.

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"İnsan içine çıkmaması lazım"

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, rakibi Mansur Yavaş hakkındaki sahte senet iddialarına ilişkin, "Bu kadar kirli işe karışmış birisinin aday olmayı bırakın, insan içine çıkmaması lazım" dedi.

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TSK: 1.164 personel ihraç edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden bugüne kadar bin 164 personel ihraç edilirken, 106 emekli askerin ise rütbeleri geri alındı.

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İstanbul'da 10 milyon liralık kobra zehri ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda sokulan ve piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lirayı bulan 541 tüp kobra zehri ele geçirildi. 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen yılan zehrinin kanser tedavisinden kimyasal silah ayrıştırmasına kadar birçok alanda kullanıldığı öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:41 Kaynak: İHA

TSK, Güncel
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