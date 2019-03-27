Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
"Milli İradenin tecelli ettiği yer sandıktır" Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Milli İradenin tecelli ettiği yer sandıktır. Tüm vatandaşlarımı pazar günü sandığa gitmeye davet ediyorum" dedi.
...
MİT ve TSK
Cemal Bayık'ın adamını Kandil
'de vurdu
MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kandil'e düzenlediği hava harekatıyla bölücü terör örgütünün tepe kadrosundaki teröristler etkisiz hale getirildi.
...
"İnsan içine çıkmaması lazım"
Cumhur İttifakı'nın AK Parti Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
, rakibi Mansur Yavaş
hakkındaki sahte senet iddialarına ilişkin, "Bu kadar kirli işe karışmış birisinin aday olmayı bırakın, insan içine çıkmaması lazım" dedi.
...
TSK: 1.164 personel ihraç edildi
Türk Silahlı Kuvvetlerinden bugüne kadar bin 164 personel ihraç edilirken, 106 emekli askerin ise rütbeleri geri alındı.
... İstanbul
'da 10 milyon liralık kobra zehri ele geçirildi
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda sokulan ve piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lirayı bulan 541 tüp kobra zehri ele geçirildi. 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen yılan zehrinin kanser tedavisinden kimyasal silah ayrıştırmasına kadar birçok alanda kullanıldığı öğrenildi.
(İHA)