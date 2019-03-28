Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.



"Ekonomide iyi bir konumdayız"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomide iyi bir konumdayız" dedi.



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Antalya'da 2 kişinin öldüğü kaza kamerada



Antalya'da dün kamyon ile otomobilin karıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. 18 yaşında hayatını kaybeden Furkan Afşin'in bugün doğum günü olduğu öğrenildi.



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Dili boğazına kaçan öğrenciyi güvenlik görevlisi kurtardı



Gaziantep'te okulda top oynadığı sırada arkadaşıyla çarpışan ve dili boğazına kaçan 14 yaşındaki Halil İbrahim Çınar, okuldaki güvenlik görevlisinin zamanında müdahalesi ile hayata tutundu.



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İngiliz Parlamentosu hiçbir Brexit teklifini kabul etmedi



İngiliz milletvekilleri, hükümetin konu belirleme yetkisini aldığı Çarşamba günü tartışmaya sunulan 8 Brexit teklifini de reddetti. Milletvekilleri, çıkış gününü de 12 Nisan tarihine erteledi.



(İHA)

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