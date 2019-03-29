Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.



"CHP'nin adayına oy verdiğinizi sanacaksınız ama...



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik'te yaptığı konuşmada "CHP'nin adayına oy verdiğinizi sanacaksınız ama belediyeyi Kandil'in militanları yönetecek" dedi.



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GSS borcu olanlara yıl sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti



Genel Sağlık Sigortası borcu olan vatandaşlar yıl sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti alacak.



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Ankara'da metruk binada yangın: 5 ölü, 11 yaralı



Ankara İstkitler'de terk edilmiş eski Atasanayi Sitesi'nde kağıt toplayıcılarının kaldığı metruk binada çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.



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Dış ticaret istatistikleri açıklandı



TÜİK dış ticaret verilerine göre; 2019 Şubat döneminde ihracat yüzde 3,4 arttı, ithalat da yüzde 16,9 azaldı. Dış ticaret açığı yüzde 63,1 azalarak 2 milyar 134 milyon dolara geriledi.



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1 Nisan'da okullar tatil



Milli Eğitim Bakanlığı: "1 Nisan Pazartesi MEB'e bağlı okullar tatil edildi"



(İHA)

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