Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

18 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"CHP'nin adayına oy verdiğinizi sanacaksınız ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik'te yaptığı konuşmada "CHP'nin adayına oy verdiğinizi sanacaksınız ama belediyeyi Kandil'in militanları yönetecek" dedi.

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GSS borcu olanlara yıl sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti

Genel Sağlık Sigortası borcu olan vatandaşlar yıl sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti alacak.

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Ankara'da metruk binada yangın: 5 ölü, 11 yaralı

Ankara İstkitler'de terk edilmiş eski Atasanayi Sitesi'nde kağıt toplayıcılarının kaldığı metruk binada çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

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Dış ticaret istatistikleri açıklandı

TÜİK dış ticaret verilerine göre; 2019 Şubat döneminde ihracat yüzde 3,4 arttı, ithalat da yüzde 16,9 azaldı. Dış ticaret açığı yüzde 63,1 azalarak 2 milyar 134 milyon dolara geriledi.

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1 Nisan'da okullar tatil

Milli Eğitim Bakanlığı: "1 Nisan Pazartesi MEB'e bağlı okullar tatil edildi"

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:46 Kaynak: İHA

Kandil Dağı, Recep Tayyip Erdoğan, Pendik, Güncel
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