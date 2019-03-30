Günün Özeti

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42 dakika önce
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
"Seçimden sonra ilk iş..." Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Seçimden sonra ilk iş Suriye
meselesini mümkün olursa masada değil sahada mutlaka çözeceğiz" dedi.
... İstanbul
'da dev terör operasyonu: 90 gözaltı İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 90 şüpheliyi gözaltına aldı.
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Büyük Geri Dönüş
Yürüyüşü, 1 yılını doldurdu
Filistinlilerin İsrail
işgaline karşı Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterileri birinci yılını doldurdu. 30 Mart 2018 yılından beri devam eden gösterilerde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 266 kişi yaşamını yitirirken on binlerce kişi de yaralandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:51 Kaynak: İHA
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