Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

55 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Malatya Pütürge'deki olay bizi üzdü" dedi.

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Türkiye sandık başına gitti

Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bugün sandık başına gitti.

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Malatya'da oy kullanma kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde oy kullanma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 sandık görevlisi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

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Suriye'den acı haber: 1 şehit, 1 asker yaralı

Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu 1 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı.

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Ünlü isimler de sandık başında

Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek üzere sandık başında giderken, ünlü isimler de vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için oylarını kullandı.

(İHA)

KKTC'de araçlar sel sularına kapıldı

KKTC'de iki gündür etkili olan şiddetli yağış sonucu seyir halindeki bazı araçlar sel sularına kapıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:06 Kaynak: İHA

Türkiye, Malatya, Güncel
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