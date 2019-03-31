Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan
oyunu kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Üsküdar
'da oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Malatya Pütürge
'deki olay bizi üzdü" dedi.
... Türkiye
sandık başına gitti
Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bugün sandık başına gitti.
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Malatya'da oy kullanma kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
Malatya'nın Pütürge ilçesinde oy kullanma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 sandık görevlisi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
... Suriye
'den acı haber: 1 şehit, 1 asker yaralı Zeytin
Dalı Harekat Bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu 1 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı.
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Ünlü isimler de sandık başında
Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek üzere sandık başında giderken, ünlü isimler de vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için oylarını kullandı.
(İHA) KKTC
'de araçlar sel sularına kapıldı
KKTC'de iki gündür etkili olan şiddetli yağış sonucu seyir halindeki bazı araçlar sel sularına kapıldı.
(İHA)