Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Milletimiz bizi 15. defa sandıkta birinci yaptı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz bizi 15. defa sandıkta birinci yaptı. AK Parti olarak tek başımıza veya Cumhur İttifakıyla birlikte seçime girdiğimiz yerlerde şu an itibariyle 16 büyükşehir, 24 il, 538 ilçe, 200 belde olmak üzere toplam da 778 belediye başkanlığı kazandık" dedi.

...

Türkiye seçimini yaptı

Türkiye, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 51.67'sini alan Cumhur İttifakı 51 il ve 682 ilçede kazandı. Oyların yüzde 37.53'ünü alan Millet İttifakı ise 20 il ve 210 ilçede ipi göğüsledi. Oyların yüzde 8'ini alan HDP 8 il ve 50 ilçede kazandı.Oyların yüzde 2.68'ini alan Saadet Partisi 9 ilçede kazanırken, DSP 2 ilçede TKP ise 1 il ve 1 ilçede kazanan taraf oldu.

...

Halk bu illerde HDP'ye "hayır" dedi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kayyum ile yönetilen bazı il ve ilçeler HDP'ye 'hayır' dedi. AK Parti Ağrı, Şırnak ve Bitlis'te büyük başarı elde etti

...

Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlere göz açtırmıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen hava harekatında Kuzey Irak'taki terör hedefleri tam isabetle vuruldu.

...

Çin'de hortum faciası: 2 ölü, 20 yaralı

Çin'in Henan eyaletinde dün bir pazar yerini vuran hortumun 2 şişme trambolini havaya savurmasıyla 2 çocuk hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:16 Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Türkiye, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeyma Döğücü, İstanbul'un İlk Başörtülü Belediye Başkanı Olarak Tarihe Geçti CHP'ye Geçen 10 Belediyede Asgari Ücretli Çalışanlara 180 Lira Zam Yapılacak Oy Kullandığınız Sandıktan Hangi Partiye Kaç Oy Çıktı? İşte Sandık Sorgulama Aracı Son Dakika! Anadolu Ajansı Türkiye'de Sandıkların Yüzde Yüzünü açıkladı: İstanbul'da Ekrem İmamoğlu 23 Bin 945 Oyla Önde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 19:38:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün Özeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]