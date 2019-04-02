Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.



"YSK itirazlar üzerine kararını verecek"



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "İtirazı olmayan yerlerde mazbatalar verilecek" dedi.



...



Kartal'da çöken bina soruşturmasında iddianame hazır



Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 3 şüpheli hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.



...



Dev dalgalardan son anda kurtuldular



İzlanda'nın Jökulsarlon Gölü'nde bir grup turist, bir buz kütlesinin göle düşmesi sonucu oluşan dev dalgalardan son anda kurtuldu.



...



İş yeri sahibini bıçaklayarak gasp ettiler Kocaeli'nin Gebze ilçesinde girdikleri iş yerinde 2 kişiyi bıçaklayarak 150 bin TL para ve 4 cep telefonunu gasp eden 5 kişi, düzenlenen operasyonda başka bir gasp girişimi planladıkları esnada gözaltına alındı. Gasp anları ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



...



Bugün Miraç Kandili



İslam alemi olarak Peygamber Efendimizin Cenab-ı Hakkın yüksek huzuruna kabulünü ifade eden kutlu geceyi idrak edeceğiz.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kartal'da 21 Kişinin Hayatını Kaybettiği Çöken Bina Soruşturmasında, 3 Şüphelinin 15 Yıla Kadar Hapsi İstendi

Ferrero, Kellogg's'un Bir Bölümünü Devralıyor

Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Büyük Zam Geldi

Son Dakika! İstanbul'da 3 İlçede Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak