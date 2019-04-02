Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

9 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"YSK itirazlar üzerine kararını verecek"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "İtirazı olmayan yerlerde mazbatalar verilecek" dedi.

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Kartal'da çöken bina soruşturmasında iddianame hazır

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 3 şüpheli hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

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Dev dalgalardan son anda kurtuldular

İzlanda'nın Jökulsarlon Gölü'nde bir grup turist, bir buz kütlesinin göle düşmesi sonucu oluşan dev dalgalardan son anda kurtuldu.

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İş yeri sahibini bıçaklayarak gasp ettiler Kocaeli'nin Gebze ilçesinde girdikleri iş yerinde 2 kişiyi bıçaklayarak 150 bin TL para ve 4 cep telefonunu gasp eden 5 kişi, düzenlenen operasyonda başka bir gasp girişimi planladıkları esnada gözaltına alındı. Gasp anları ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Bugün Miraç Kandili

İslam alemi olarak Peygamber Efendimizin Cenab-ı Hakkın yüksek huzuruna kabulünü ifade eden kutlu geceyi idrak edeceğiz.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:11 Kaynak: İHA

Kartal, YSK Başkanı, Güncel
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