Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.



"Aradaki fark 29 binlerden 18 bin civarına düştü"



AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da cuma namazının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Biz sayımın tamamen yapıldığında işin değişeceği kanaatindeyiz" dedi.



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İstanbul'da 45 saat sürecek 'Büyük Göç' başladı



Türk havacılık tarihinin en büyük taşınması olan ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci resmen başladı. Atatürk Havalimanı'ndan uçaklar yeni yuvasına gitmek üzere boş olarak havalanırken, binlerce parça malzemeyle yüklenen TIR'lar ise 03.00 itibariyle karadan yola çıktı.



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Otobüste kadınları öldüresiye dövdüler



Rusya'nın Altay bölgesinde alkollü 2 kişi, otobüste 2 kadına acımasızca saldırarak kadınlardan birini araçtan aşağıya attı.



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Bu karga öyle bir şey yiyor ki..



Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir karga esnafın gözdesi oldu. Çiğ köfte sevgisiyle tüm dikkatleri üzerine çeken kargayı esnaf kendi elleriyle besliyor.



(İHA)

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