Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Aradaki fark 29 binlerden 18 bin civarına düştü"

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da cuma namazının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Biz sayımın tamamen yapıldığında işin değişeceği kanaatindeyiz" dedi.

...

İstanbul'da 45 saat sürecek 'Büyük Göç' başladı

Türk havacılık tarihinin en büyük taşınması olan ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci resmen başladı. Atatürk Havalimanı'ndan uçaklar yeni yuvasına gitmek üzere boş olarak havalanırken, binlerce parça malzemeyle yüklenen TIR'lar ise 03.00 itibariyle karadan yola çıktı.

..

Otobüste kadınları öldüresiye dövdüler

Rusya'nın Altay bölgesinde alkollü 2 kişi, otobüste 2 kadına acımasızca saldırarak kadınlardan birini araçtan aşağıya attı.

...

Bu karga öyle bir şey yiyor ki..

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir karga esnafın gözdesi oldu. Çiğ köfte sevgisiyle tüm dikkatleri üzerine çeken kargayı esnaf kendi elleriyle besliyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:51 Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, AK Parti, Tuzla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım'a Açıkça Soruldu: İstanbul'da Seçimler İptal Edilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim Süreci Bitti, Şimdi Mahkeme Süreci Var Medcezir Dizisinin Çekildiği Lüks Malikane Satışa Çıkarıldı AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 18:54:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün Özeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]