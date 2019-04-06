Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik"Atatürk Havalimanı'na hüzünlü veda"'Büyük Göç' adı verilen taşınmanın ardından tüm ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı'nda taşınma heyecanının yanı sıra hüzün de hakim oldu.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

" Atatürk Havalimanı'na hüzünlü veda"

'Büyük Göç' adı verilen taşınmanın ardından tüm ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı'nda taşınma heyecanının yanı sıra hüzün de hakim oldu. Atatürk Havalimanı'nın işletmecisi TAV, çalışanlarıyla vedalaştı. Bazı çalışanların ağladığı vedada TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "Biz gururumuzla hakikaten 'Elveda' diyoruz" dedi.

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" İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli uçak Ankara'ya hareket etti"

Taşınma operasyonunun ardından seferlerin normale dönmesiyle birlikte İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli uçak, saat 14.00'te Ankara'ya gitmek üzere pistten havalandı.

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"Liseli gence çarpıp böyle kaçtı"

Esenyurt'ta, vicdansız sürücü lüks aracıyla bir kıza çarpttı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Sürücünün yaptığı bu kadarına da 'pes' dedirtirken bir kişinin yaralandığı bir kişinin ise kıl payı kurtulduğu kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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"Teröristlere darbe üstüne darbe"

MSB: "Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."

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"Miniklerin yaptığı müzik sosyal medyayı salladı"

Afyonkarahisar'da iki kafadar çocuğun türkü söyledikleri video sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:51 Kaynak: İHA

CEO, İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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