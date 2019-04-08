Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

45 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Organize bazı suçların işlendiğini gördük"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul seçimlerine ilişkin, "Organize bazı suçların işlendiğini gördük, görüyoruz. Organize suçun bazı eylemlerini tespit etmiş bulunuyoruz. YSK'ya da giderken bu bilgilerle gidiyoruz. Kimsenin 13-14 bin farkla seçimi kazandım havasına girmeye hakkı yoktur" dedi.

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"Hesap makinesiyle gezeceğinize Anayasa ile gezin"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "YSK'ya şu şekilde karar ver eğer böyle karar vermezsen şöyle şöyle olur ve bunların altında kalırsınız gibi telkin, talimat veya tehdit içeren bu açıklamalarınız hem suçtur hem de milletin hukukuna karşı suikast girişimidir. Bizim aleyhimize de kararlar çıkıyor. Hesap makinesiyle gezeceğinize Anayasa ile gezin. Milletin karşısına hesap makinesiyle kürsüye çıkacağınıza Anayasa ile çıkın" dedi.

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Mansur Yavaş mazbatasını aldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Seçim bitti, seçimde olanlar geride kaldı. Bizde kin, husumet, garez yok. Ne çalışanlar ne de oy vermeyenler açısından bir ayrım söz konusu değil" dedi.

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Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında arama kararı bulunan 34 kişiden biri olan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Bursa KOM ekipleri tarafından bir tekstil firmasında gözaltına alındı.

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Atatürk Havalimanı en sessiz günlerini yaşıyor

Taşınmanın ardından günde ortalama 15 kargo uçağının ineceği Atatürk Havalimanı ve çevresi yoğun günlerinin ardından yerini adeta sessizliğe bıraktı. Atatürk Havalimanı'nın giriş kısmı bomboş kalırken bağlantı yollarında ise trafik oldukça akıcı olduğu görüldü.

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Yemen'de kolera salgını

Ortadoğu'nun kanayan yarası Yemen'in başı şimdi de kolera salgınıyla dertte. Alarm durumuna geçilen ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:11 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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