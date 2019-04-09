Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

" İstanbul'da seçimin yenilenmesini istiyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Olağanüstü itiraz yolunu kullanacağız, İstanbul'da seçimin yenilenmesini istiyoruz" dedi.

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"Yargısal süreç devam ediyor"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçimlere ilişkin itirazların tek tek incelendiğini ve yargısal sürecin devam ettiğini söyledi.

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Katliam gibi kaza: 5 ölü, 6 yaralı

Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde minibüsün tıra çarpması sonucu oluşan katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

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Bir çok ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Bölücü terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor. Adana, Konya ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, onlarca şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

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UBER'den küçülme kararı

Lisanslı Taşımacılar Derneği (LİTAŞ) Başkanı Metin Magriso, UBER'in Türkiye'de sağlıklı hizmet verememesinden dolayı küçülme kararı aldığını açıkladı. Magriso, "Devletimize güveniyoruz. Bunu bir yasal zemine oturtarak bizim önümüzü açmasını bekliyoruz" dedi.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:56 Kaynak: İHA
AK Parti, İstanbul, YSK Başkanı, Güncel
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