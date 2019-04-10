Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik"Anlayacakları dilden yeni masajlar vereceğiz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoru ile bizi dize getireceklerini sananlara attığımız adımlarla bunun mümkün olmadığını gösterdik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

"Anlayacakları dilden yeni masajlar vereceğiz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoru ile bizi dize getireceklerini sananlara attığımız adımlarla bunun mümkün olmadığını gösterdik. Buna rağmen hala aynı senaryoda ısrar edenlere çok yakında anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz" dedi.

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"Akşener ve Kılıçdaroğlu bir araya geldi"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde görüşme gerçekleştirdi.

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"Teröristlere bir darbe daha"

MSB: "Irak kuzeyi Zap, Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."

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"Başkent'te zehirli etlerle köpek katliamı"

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Batıkent'te çok sayıda sokak köpeği verilen zehirli et nedeniyle telef oldu.

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"Rio'da sel felaketi: 7 ölü"

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 7 kişinin öldüğü belirtildi.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:41 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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