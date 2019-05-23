Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik"Bıçak katilin elinde insanı öldürür, doktorun elinde hayat kurtarır" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bilimi ve teknolojiyi sadece insanlığın hayrına kullanacağız. Bıçak katilin elinde insanı öldürür, aynı şekilde neşter doktorun elinde hayat kurtarır. Bunun için önce dengeyi sağlamak gerekiyor. Türkiye olarak savunma sanayiine verdiğimiz önemin gerisinde bu anlayış vardır" dedi...."YSK, şaibeleri teyit etmiş, sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır" Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye S-400 Füze Savunma Sistemi bahanesiyle siyasi ve ekonomik kuşatmaya alınmış, boyun eğmesi amaçlanmıştır" dedi....AK Parti Grup Başkanvekili Muş'tan yeni askerlik sistemine ilişkin açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Yeni sistemde askerlik altı aya düşürülecek. Şu anda kışlada olan askerler kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren terhis olma imkanına kavuşabilecekler" dedi....Canan Kaftancıoğlu hakkında 17 yıla kadar hapis istemi CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu attığı twetleriyle ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık Kaftancıoğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama', 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek', 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 17 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı....İdlib'de son 24 saatlik bilanço: 17 ölü, 58 yaralıSuriye'nin İdlib şehrinde rejim güçleri tarafından yapılan hava saldırıları nedeniyle son 24 saatte 17 sivil hayatını kaybederken, 58 sivil ise yaralandı.(İHA)