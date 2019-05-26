Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

8 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikEv sahibinin silahla hırsızları kovalaması kamerada Zeytinburnu'nda evlere dadanan 2 hırsızlık zanlısının bir apartman sakini tarafından silahla kovalanması kameralara yansıdı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Ev sahibinin silahla hırsızları kovalaması kamerada Zeytinburnu'nda evlere dadanan 2 hırsızlık zanlısının bir apartman sakini tarafından silahla kovalanması kameralara yansıdı. Polisin operasyonuyla yakalanan şüphelilerden birinin 45 ayrı suçtan kaydığı olduğu ve arandığı ortaya çıktı.
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Sümela Manastırı'nın birinci kısmının ziyarete açılması Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde yer alan Sümela Manastırı'nda 3,5 yıldır sürdürülen ve ilk etabı bitirilen restorasyon çalışmalarının ardından birinci kısmının açılması turizmcileri ve bölge esnafını sevindirdi.
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Gümüşhane'de 40 gözeli şelale büyülüyor Gümüşhane'de dağın içerisindeki 40 ayrı gözeden akan Tomara Şelalesi buz gibi akan süt rengindeki köpük köpük sularıyla görenleri adeta mest ediyor. Son 5 yılın en yoğun su debisinin bulunduğu şelale suyun muhteşem seramonisini izlemek ve dinlemek isteyenleri bekliyor.
(İHA)
Günün Özeti
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 06:25 Kaynak: İHA
Zeytinburnu, Güncel
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