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Günün özeti

1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine karadan ve havadan operasyon başlatıldığını bildirdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Pençe" operasyonu mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerin yuvalandıkları bölgeye gerçekleştirilen "Pençe"harekatı ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
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İstanbul'da şafak vakti dev narkotik operasyonu: 80 gözaltı
İstanbul'un 3 ilçesinde şafak vakti 500 polisin katılımıyla önceden belirlenen 100 adrese özel harekat polisi destekli eş zamanlı narkotik operasyonu düzenlendi.
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PFDK'dan Fatih Terim'e 3 maç ceza Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e, Medipol Başakşehir maçında 'rakip takım antrenörüne yönelik saldırısı' nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası verdi.
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Turiste hakaret eden taksici hakkında hapis istemi
Atatürk Havaalanı'ndan aldığı Senegalli turist Ousmane Alyly'e hakaret eden ve zorla bahşiş almaya çalışan taksici hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
(İHA)
Günün özeti
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:05 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Irak, Güncel
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