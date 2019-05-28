Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Kuzey Irak
'a kara ve hava harekatı Milli Savunma Bakanlığı
, Kuzey Irak'ın Hakurk
bölgesine karadan ve havadan operasyon başlatıldığını bildirdi.
... Cumhurbaşkanı Erdoğan
'dan "Pençe" operasyonu mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerin yuvalandıkları bölgeye gerçekleştirilen "Pençe"harekatı ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
... İstanbul
'da şafak vakti dev narkotik operasyonu: 80 gözaltı
İstanbul'un 3 ilçesinde şafak vakti 500 polisin katılımıyla önceden belirlenen 100 adrese özel harekat polisi destekli eş zamanlı narkotik operasyonu düzenlendi.
... PFDK
'dan Fatih Terim
'e 3 maç ceza Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
(PFDK), Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim'e, Medipol Başakşehir
maçında 'rakip takım antrenörüne yönelik saldırısı' nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası verdi.
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Turiste hakaret eden taksici hakkında hapis istemi Atatürk Havaalanı
'ndan aldığı Senegalli turist
Ousmane Alyly'e hakaret eden ve zorla bahşiş almaya çalışan taksici hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
(İHA)