Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.Askerlik düzenlemesi bayramdan sonra Salı günü ele alınacakAK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Mecliste ortak kararla askerlik sisteminde köklü değişiklik getiren düzenlemeyi bayramdan sonra Salı günü ele alma kararı aldık" dedi....Pençe Harekatı'nda 15 terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde sürdürülen Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 15'e ulaştığını bildirdi....Minik kıza çarpıp kaçtıEsenyurt'ta 7 yaşındaki küçük kıza çarparak ağır yaralayan araç sürücüsü ve yanındaki kişi yakalandı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı...."Bayana niye küfür ediyorsun?" diyen kebapçının dükkanına aracıyla daldıMersin'de tartıştığı kadına küfür ettiği için kendisini uyaran kebapçının dükkanına midibüsüyle yıkmaya çalışan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaydan yaralı kurtulan iş yeri sahibi ise, "Üzerimden geçmeye çalıştı, kolumdan yaralandım" dedi....Freni boşalan halk otobüsü binaya çarptıBaşkent'te freni boşalan halk otobüsü, iki otomobile ve ardından bir binaya çarparak durabildi....ABD'de kasırga can aldı: 1 ölü, 130 yaralıABD'nin Indiana ve Ohio eyaletlerinde hafta sonundan beri etkili olan kasırgalar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, en az 130 kişi yaralandı.(İHA)