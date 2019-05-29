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Günün özeti

17 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Askerlik düzenlemesi bayramdan sonra Salı günü ele alınacak
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Mecliste ortak kararla askerlik sisteminde köklü değişiklik getiren düzenlemeyi bayramdan sonra Salı günü ele alma kararı aldık" dedi.
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Pençe Harekatı'nda 15 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde sürdürülen Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 15'e ulaştığını bildirdi.
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Minik kıza çarpıp kaçtı
Esenyurt'ta 7 yaşındaki küçük kıza çarparak ağır yaralayan araç sürücüsü ve yanındaki kişi yakalandı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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"Bayana niye küfür ediyorsun?" diyen kebapçının dükkanına aracıyla daldı
Mersin'de tartıştığı kadına küfür ettiği için kendisini uyaran kebapçının dükkanına midibüsüyle yıkmaya çalışan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaydan yaralı kurtulan iş yeri sahibi ise, "Üzerimden geçmeye çalıştı, kolumdan yaralandım" dedi.
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Freni boşalan halk otobüsü binaya çarptı
Başkent'te freni boşalan halk otobüsü, iki otomobile ve ardından bir binaya çarparak durabildi.
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ABD'de kasırga can aldı: 1 ölü, 130 yaralı
ABD'nin Indiana ve Ohio eyaletlerinde hafta sonundan beri etkili olan kasırgalar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, en az 130 kişi yaralandı.
(İHA)
Günün özeti
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:55 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Naci Bostancı, AK Parti, Güncel
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