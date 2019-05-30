Son Dakika Haberleri: Günün özeti
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Günün özeti

1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reform Stratejisi Belgesi'ni açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni de insan odaklı hizmet, hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının geliştirilmesi, hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, adalete erişimin kolaylaştırılması, makul sürede yargılanma hakkının gözetilmesi ve yargıya güvenin artırılması ilkeleri çerçevesinde hazırladık" dedi.
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4 terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ın hakurk bölgesindeki Pençe Harekatı kapsamında 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece harekat süresi boyunca etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu.
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Beştepe, MİT ve Emniyeti vuran pilotlar hakkında karar
FETÖ'nün darbe girişiminde MİT, Ankara Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni vuran helikopter pilotlarının yargılandığı 152 sanıklı davada karar çıktı. Davada, 56 sanık 6 ila 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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Meksika'da feci kaza: 23 ölü
Meksika'nın Veracruz şehrinde turistleri taşıyan yolcu otobüsü ve tırın çarpışması sonucu en az 23 kişi hayatını kaybetti.
(İHA)
Günün özeti
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:35 Kaynak: İHA
Meksika, Güncel
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