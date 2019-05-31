Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Irak
'ın kuzeyine hava harekatı Milli Savunma Bakanlığı
tarafından yapılan açıklamada; Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava operasyonuyla bölücü terör örgütü PKK
tarafından çeşitli amaçlarla kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.
..................... TEM
otoyolunda otobüs devrildi : 1 ölü
TEM otoyolu Ümraniye
Kuzey Çevre Otoyolu bağlantı yolunda geri geri giden otomobil otobüse çarptı. Kazada Otobüs devrilirken bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
............................... Binali Yıldırım
: "Öğretmenlere toplu taşıma ücretsiz olacak" AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul'a yönelik yeni projelerini açıkladı. "Öğretmenlere toplu taşıma ücretsiz olacak" diyen Yıldırım, her yıl 100 bin İstanbulluya iş imkanı sağlayacaklarını da söyledi.
......................
Gayrisafi yurt içi hasıla ilk çeyrekte düştü
Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) birinci çeyrekte yüzde 2,6 azaldı.
(İHA)