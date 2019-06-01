Son Dakika Haberleri: Günün özeti
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Günün özeti

11 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu
Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu.
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Mehmetçik yaylalarda terörist avında
Türk Silahlı Kuvvetleri yüksek rakımlı yaylalarda hava destekli operasyonlarına aralıksız devam ediyor.
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Kadir Gecesi idrak edildi Bin aydan daha hayırlı olduğu buyrulan Kadir Gecesi, islam alemi tarafından idrak edildi. Dün gece vatandaşlar camilere akın etti. eller semaya, gönüller ise yüce yaratıcıya açıldı.
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Kapıkule'de uyuşturucu tacirlerine ağır darbe: Tam 8 milyon TL
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük kapısında gerçekleştirilen operasyonda 66 kilogram 742 gram ecstacy hap yakalandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:30 Kaynak: İHA
PKK, Hakurk, Irak, Güncel
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