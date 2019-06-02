Son Dakika Haberleri: Günün özeti
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Günün özeti

1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Burası İstanbul, burası Konstantinopol değil..."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Burası İstanbul, burası Konstantinopol değil, burayı böyle görmek isteyenler var. Böyle görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var" dedi.
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3 ilçe ve 1 belde yeniden sandık başında
YSK'nın 31 Mart seçim sonuçlarını iptal ettiği Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleriyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde halk sandık başına gitti.
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5 terörist daha !
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yapılan Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı 5 terörist daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
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Binali Yıldırım, Esenyurt'ta vatandaşlarla iftar yaptı
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Esenyurt'ta katıldığı iftar programında, "Kendimiz için değil oy veren Esenyurtlular için, oy veren Küçükçekmece için, oy veren 39 ilçede 8 buçuk milyon İstanbullunun hakkını arıyoruz" dedi.
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Tatilciler gitti, İstanbul boşaldı
İstanbul güne alışık olmadığı manzarayla uyandı. Dokuz günlük tatili fırsat bilenler gidince megakentte yollar bomboş kaldı.
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İstanbul Havalimanı'nda 10 milyonuncu yolcuya sürpriz
İstanbul Havalimanı'nı kullanan 10 milyonuncu yolcu Esra Yeşilöz, bayram tatili için İzmir'e gitmek üzere geldiği havalimanında sürpriz törenle karşılandı.
(İHA)
Günün özeti
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:21 Kaynak: İHA
Artvin, Denizli, Adıyaman, İstanbul, Güncel
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