Son Dakika Haberleri: Günün özeti
Son Dakika Güncel Haber

Günün özeti

55 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu" denildi.
.....................
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye, maruz kaldığı terör saldırılarına, kuşatmalara, tuzaklara rağmen demokrasisi ve ekonomisiyle dimdik ayakta kalarak, kendi halkı yanında tüm dostlarının ve insanlığın umudu olmayı sürdürüyor" dedi.
...............................
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,95 arttı. TÜFE'de bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış gerçekleşti.
......................
Benzin ve otogazda indirim
Benzinde 9 kuruş, otogazda 12 kuruşluk indirim gerçekleştirildi.
.........................
Kasırga evlerin çatılarını uçurdu Kanada'nın başkenti Ottawa'da etkili olan kasırga nedeniyle evlerin çatısı uçtu. Binalarda da hasar meydana gelirken, polis yaralanan olmadığını ifade etti.
(İHA)
Günün özeti
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:35 Kaynak: İHA
Irak, Hakurk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin yenemeyeceği takım yoktur Şenol Güneş'ten sitem: Siz hiçbir şeye karışmayın, biz işimizi yaparız Sağlık Bakanlığından "sıcak hava" uyarısı: Saat 10.00-16.00 arası dışarı çıkmayın İçişleri Bakanlığı ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 18:30:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün özeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]