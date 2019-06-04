Günün özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 06:35 Kaynak: İHA
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan
askerlerle bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazının ardından Pençe Harekatı'nda görevli askerleri telefonla arayarak bayramlaştı.
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Bahçeli'den bayram sabahı Türkeş
'in kabrine ziyaret Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, bayram namazının ardından MHP'nin merhum Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bahçeli, "Yüksek Seçim Kurulunun almış olduğu kararları da aşırı derecede tartışmaya sokmadan 23 Haziran seçimlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor" dedi.
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Koçların kafa kafaya kavgası kameralara yansıdı Tokat
'ta, baharın gelmesiyle beraber koyun sürülerinde üstünlük yarışına giren koçların yol ortasındaki mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı.
(İHA)
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