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Günün özeti

14 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlerle bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazının ardından Pençe Harekatı'nda görevli askerleri telefonla arayarak bayramlaştı.
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Bahçeli'den bayram sabahı Türkeş'in kabrine ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin merhum Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bahçeli, "Yüksek Seçim Kurulunun almış olduğu kararları da aşırı derecede tartışmaya sokmadan 23 Haziran seçimlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor" dedi.
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Koçların kafa kafaya kavgası kameralara yansıdı
Tokat'ta, baharın gelmesiyle beraber koyun sürülerinde üstünlük yarışına giren koçların yol ortasındaki mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı.
(İHA)
Günün özeti
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 06:35 Kaynak: İHA
MHP, Güncel
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