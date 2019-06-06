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Günün Özeti

36 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 43'e yükseldi
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 3, Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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Merdivenlerden bisikletle inmek isteyen genç basamaklardan takla attı
Büyükçekmece'de bisikletle park ve yollarda akrobatik hareketler yapan bisikletli gençlerden biri merdivenlerden ineceği esnada yaklaşık 30 basamaktan takla atarak yere düştü. Bayılarak başından hafif şekilde yaralanan genç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, o anlar ise kask kamerasına yansıdı.
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Hindistan'da termometreler 50'yi gösterdi
Hindistan'da termometrelerin 50'yi göstermesi üzerine halk aşırı sıcaklara karşı uyarıldı.
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Bu saklı güzelliğini kimse paylaşamıyor
Bursa ile Balıkesir sınırları içerisinde bulunan tabiat harikası bölge iki şehir tarafından paylaşılamıyor.
(İHA)
Günün Özeti
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:35 Kaynak: İHA
PKK, Zap bölgesi, Irak, Büyükçekmece, Güncel
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AK Partili Veysel Eroğlu'dan, tartışılacak sözler: CHP'nin adayını Yunanistan destekliyor! Merdivenlerden bisikletle inmek isteyen genç basamaklardan takla attı İstanbul'da şov yapan bisikletli gencin ölümden döndüğü kaza kamerada Pençe Harekâtı'na katılan komandoların görüntüsü

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