Son Dakika Haberleri: Günün Özeti
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Günün Özeti

58 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
ABD, Türk pilotlara F-35 eğitimi vermeme kararı aldı
ABD'nin F-35 eğitimi için ilave Türk pilotlarını kabul etmeme kararı aldığı bildirildi.
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Çin'de bir ilk
Çin, ilk kez denizden uzaya roket fırlattı.
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75 yaşındaki Çinli kadın yamaç paraşütü yaptı
Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen 75 yaşındaki Çinli kadın, yamaç paraşütüyle atlayış yaptı.
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Kümes hayvanlarına iki katlı ev yaptırdı
Tokat'ta kümes hayvanları için iki katlı ev yaptıran hayvansever, alt katında küçükbaş hayvanlarının üst katta tavuk, hindi, güvercin gibi kümes hayvanlarını besliyor.
(İHA)
Günün Özeti
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:40 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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