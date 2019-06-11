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7 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikMHP Lideri Bahçeli: "İzlanda'da yaşanan rezaletler, tek kelimeyle skandal ötesidir" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İzlanda'yı kınıyorum, bu ülkeye verilen notayı da çok yerinde ve isabetli değerlendiriyorum.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
MHP Lideri Bahçeli: " İzlanda'da yaşanan rezaletler, tek kelimeyle skandal ötesidir" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İzlanda'yı kınıyorum, bu ülkeye verilen notayı da çok yerinde ve isabetli değerlendiriyorum. İzlanda ne yaparsa yapsın yenilmekten, başını öne eğmekten, insanlığın ve uluslararası spor camiasının vicdanında mahkum olmaktan kurtulamayacaktır" dedi. 
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(İHA)
Günün Özeti
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:40 Kaynak: İHA
İzlanda, Devlet Bahçeli, MHP, Güncel
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