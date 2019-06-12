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Günün Özeti

3 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikYeni Askerlik düzenlemesi Meclis'teYeni askerlik kanun teklifinin Meclis genel kurulundaki görüşmelerine başlandı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Yeni Askerlik düzenlemesi Meclis'te
Yeni askerlik kanun teklifinin Meclis genel kurulundaki görüşmelerine başlandı. AK Parti hem muhalefetten hem de kendi milletvekillerinden gelen taleplerin değerlendirilerek, bazı değişiklikler yapma hazırlığında.
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Van'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Van'ın Çaldıran ilçesindeki hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
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İstanbullular Ramazan Bayramı'nda vapurlara akın etti Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşların toplu taşıma aracı tercihi vapurlar oldu. Doluluk oranının yüzde 84'e ulaştığı şehir hatlarında 1 milyon 169 bin yolcu vapurla seyahat etmeyi tercih etti, 3 gün içinde bin 541 sefer gerçekleştirildi.
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İstanbul Boğazı'nın koruyucuları deniz polisleri
İstanbul Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri denizde ve sahilde suçlulara bir an olsun göz açtırmıyor. Deniz polisi kimi zaman boğazda dolaşan bir balıkçı teknesinde kimi zaman da sefer yapan yolcu vapurunda asayiş uygulaması yapıyor.
(İHA)
Günün Özeti
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:05 Kaynak: İHA
Van, AK Parti, İstanbul, Güncel
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