Günün Özeti

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1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikKırmızı bülten ile aranan terörist ölü olarak ele geçirildiKırmızı kategoride aranan ve başına 4 Milyon TL ödül koyulan orta saha eyalet sorumlusu terörist Bitlis'te ölü olarak ele geçirildi.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Kırmızı bülten ile aranan terörist ölü olarak ele geçirildi
Kırmızı kategoride aranan ve başına 4 Milyon TL ödül koyulan orta saha eyalet sorumlusu terörist Bitlis'te ölü olarak ele geçirildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada merkeze bağlı Kayadağ Köyünde yürütülen operasyon kapsamında kırmızı kategoride aranan teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.
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Kamu bankalarının ATM'lerdeki 'ortak'lığından vatandaş habersiz Devlet bankalarının ATM üzerinden yapılan işlemlerde herhangi bir işlem ücreti alınmamasını sağlayan protokol, 2018 yılının Temmuz ayında imzalanmış ve devreye alınmıştı. Ancak gelinen noktada kamu bankası müşterilerinin bir çoğunun bu uygulamadan habersiz olduğu anlaşıldı.
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Sel felaketinin yaşandığı o bölge havadan görüntülendi Trabzon'un Araklı İlçesine bağlı Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen sel sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 7 kişiye ise halen ulaşılamadı. Ağır bilançonun yaşandığı Çamlıktepe mahallesi havadan görüntülendi.
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Bakan Selçuk, Engelsiz E- Devlet'te engelli vatandaşa hizmet dökümü gönderdi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, teknoloji okur-yazarlığı eğitimi ile sosyal dayanışmayı fazlalaştıracak teknoloji odaları kurmayı hedeflediklerini belirterek, "Bütün iletişim kanalları yoluyla engellilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak, 'Gören Göz' uygulamasının tüm Türkiye'de yaygınlaştırılması, bilgi teknolojilerinin (ICT) engellilerin bağımsızlaşması için geliştirilmesi, yalnız yaşayan engelliler için bilişim teknolojilerinin gelişiminin desteklenmesi ve uygulamaların yaygınlaştırılması gibi konuları eylemlerimiz olarak belirledik" dedi.
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Karganın çorba ziyafeti kamerada
Fatih'te çorba dağıtımı esnasında bir vatandaşın beton bariyerin üzerine koyduğu çorbayı fark ederek içmeye çalışan karga kameralara yansıdı. Karganın o anları renkli görüntüler oluşturdu.
(İHA)
Günün Özeti
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:15 Kaynak: İHA
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