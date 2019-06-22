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1 saat önce

Günün önemli haberlerini sizler için derledikBüyükçekmece'de büyük fabrika yangını: 4 ölüBüyükçekmece'de bulunan 4 katlı plastik fabrikasında gece saatlerinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti 4 itfaiye erinin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Günün önemli haberlerini sizler için derledik
Büyükçekmece'de büyük fabrika yangını: 4 ölü
Büyükçekmece'de bulunan 4 katlı plastik fabrikasında gece saatlerinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti 4 itfaiye erinin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
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İstanbul sandık başına gidiyor İstanbul, 23 Haziran pazar günü sandık başına gidiyor.
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Tatilini yarıda kesen vatandaşlar, oy kullanmak için İstanbul'a dönmeye başladı
stanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanının belirleneceği yerel seçime bir gün kala sandığa gitmek için tatilini yarıda kesip megakente gelen çok sayıda vatandaş, İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik oluşturdu.
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Nevşehir'de trafik kazası: 30 yaralı
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 30 kişi yaralandı.
(İHA)
Günün Özeti
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:30 Kaynak: İHA
İstanbul, İtfaiye, Güncel
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