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14 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikMersin'deki tren kazasında dehşet detaylarHemzemin geçitte yük treninin çarptığı minibüsün raylar üzerinde stop ettiği, sürücünün yeniden çalıştıramayınca son anda araçtan inerek kurtulduğu 6 tarım işçisinin araçtan inecek vakit bulamadığı ortaya çıktı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Mersin'deki tren kazasında dehşet detaylar
Hemzemin geçitte yük treninin çarptığı minibüsün raylar üzerinde stop ettiği, sürücünün yeniden çalıştıramayınca son anda araçtan inerek kurtulduğu 6 tarım işçisinin araçtan inecek vakit bulamadığı ortaya çıktı.
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Selde kaybolan 2 kişinin aramalarına devam ediliyor
Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi'nde 18 Haziran günü meydana gelen selde kaybolan 2 kişiyi bulmak için çalışmalar 6. gününde de sürüyor.
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Bisiklet yolları işgal ediliyor
Eskişehir'de bisiklet yoluna park etmiş araçlar, bisiklet sürücülerine zor anlar yaşatırken kuralları da ihlal ediyor.
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Poşet kullanımı yüzde 80 azaldı
Türkiye'de 'Sıfır Atık' uygulaması ile başlayan poşetlerin ücretlendirilmesinden sonra poşet kullanımının yüzde 80'e yakın azaldığı gözlemlendi.
(İHA)
Günün Özeti
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:40 Kaynak: İHA
bisiklet, işçi, tarım, tren kazası, Güncel
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