Son Dakika Haberleri: Günün özeti
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Günün özeti

1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
S-400'de geri adım atmayacağız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "S-400 meselesi doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili bir konudur, bundan geri adım atmayacağız" dedi.
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Askerlikte yeni dönem Yeni askerlik sistemine ilişkin düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 335 oyla kabul edildi.
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Feci kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki aracın çarpıştığı feci trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, diğer otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
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Evin tavanı çöktü, anne ve oğlu yaralandı
Mersin'de tek katlı bir evin tavanının çökmesi sonucunda anne ve oğlu yaralandı. Tavanın orta bölümünün tamamı yere çökerken, şans eseri olayda can kaybı yaşanmadı.
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Terör örgütü PKK'ya ağır darbe
Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 3, Tunceli'de 1 olmak üzere toplam toplam 6 terörist etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
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Peynir ve sütte 'brusella' tehlikesi
Eskişehir'de yedikleri peynirden dolayı brusella hastalığına yakalanan 6 kişiden sonra tekrar gündeme gelen brusella tehlikesi konusunda uzmanlar uyarıyor.
(İHA)
Günün özeti
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:46 Kaynak: İHA
Anne, Türkiye, Güncel
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