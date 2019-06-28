Günün Özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikG20 Zirvesi başladı Japonya'nın Osaka şehrindeki INTEX Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, liderlerin zirvenin gerçekleştirileceği alana gelmesinin ardından...

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

G20 Zirvesi başladı Japonya'nın Osaka şehrindeki INTEX Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, liderlerin zirvenin gerçekleştirileceği alana gelmesinin ardından resmen başladı. İlk olarak ülke bayraklarının önünde bir araya gelerek poz veren liderler, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilecek ilk oturumun yapılacağı salona geçti.

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Metrobüs duraklarında yaya izdihamı yaşandı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalara nedeniyle vatandaşlar metrobüslere akın etti. Özellikle Altunizade Metrobüs durağında insan seli yaşanırken, vatandaşlar güçlükle ilerledi.

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Hindistan'da fırtına: 31 ölü Hindistan devlet medyasında yer alan habere göre, Bihar eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle son 24 saatte 31 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı. Hükümet, fırtınada hayatının kaybedenlerin aileleri için maddi yardımda bulunulacağını açıkladı.

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Sevimli tilkiyi fabrika işçileri besliyor Kırıkkale'de her gün aynı saatlerde fabrikaya gelen beyaz renkli sevimli tilkiyi işçiler besliyor.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Liderler G20'de eşler gezide

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